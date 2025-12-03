Узнай себя лучше в безопасном пространстве под наблюдением психолога арт-терапевта. Не важно, умеешь ты рисовать или нет. Важнее всего твоя открытость и интерес к себе. Арт-терапия — это про то, чтобы дать чувствам голос через творческий процесс, а не про создание идеальной картинки. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в Центр помощи «Сёстры». Что тебя ждёт: На двухчасовой встрече ты займёшься исследованием структуры своей личности: узнаешь свои сильные и слабые стороны, увидишь иерархию ценностей и потребностей, получишь доступ к бессознательному. В стоимость билета входят все расходные материалы. Кто проведет встречу? Встречу проведёт Елена Балакирева. Она соединяет в работе два подхода: глубину психологии и силу искусства. Как арт-терапевт и художница, она поможет выразить то, что сложно сказать словами, через цвет, форму и метафору. Для создания безопасного пространства группа будет работать с запросами умеренной интенсивности (условно до 5-6/10 по твоей субъективной шкале). Групповой формат не подходит для проработки острых, свежих травм и глубоко личных кризисов.