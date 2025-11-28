На встрече ты сможешь проработать текущие эмоции в безопасном пространстве под наблюдением психолога арт-терапевта. Что тебя ждёт? На двухчасовой встрече ты познакомишься со своими эмоциями через арт-терапевтическую практику «Каракули» и научитесь экологично справляться с ними. Участие не требует художественных навыков, в арт-терапии на первый план выходит сам творческий процесс. Всё, что нужно — это открытость и готовность исследовать себя через искусство. В стоимость билета входят все расходные материалы. Кто проведёт встречу? Встречу проведёт Елена Балакирева. Она соединяет в работе два подхода: глубину психологии и силу искусства. Как арт-терапевт и художница, она поможет выразить то, что сложно сказать словами, через цвет, форму и метафору. Данная встреча задумана как ресурсная и поддерживающая. Для работы в групповом формате наиболее эффективны и безопасны темы с умеренным уровнем личной вовлеченности. Групповой формат не подходит для проработки острых, свежих травм и глубоко личных кризисов. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в Центр помощи «Сёстры».