Цель: найти и показать лучшие работы действующих художников - революционные, поворотные идеи современного арта. Верят, что стоят на пороге арт-революции и хотят первыми найти и показать картины, которые её совершат. Для этого отправятся в зону прямого контакта с Искусством. Чартер в будущее: рейс 15.03, Москва - ВКУЛЬТ. Прямой контакт с Искусством - культовые работы действующих Художников с их личной презентацией/эксклюзивный показ и встреча с авторами. Видео-арт и музыка, написанная специально для проекта ‘ВКУЛЬТ’ от Эпицентра. Это визуальная культура ХХI века - это ‘ВКУЛЬТ’ Ты можешь приобрести работы Художников, а также задать вопросы. Как найти: 10 мин от м. Дмитровская, выход N1, по Бутырской ул. до 4-го Вятского пер., направо, через дорогу, направо, ул. Вятская, 47с3 > вход в левую массивную дверь (справа будет дверь входа в фирменный магазин Фабрики ‘Свобода’), НЕ нужно предъявлять документы, вход свободный