Практикум для укрепления внутренних опор, где будут: дыхательные техники, знакомства, работа с творческими материалами на бумаге, шеринг, внешняя и внутренняя тишина. 1) Участники начнут с паузы. Арт-практикум начнётся не с красок, а с пространства тишины и присутствия. Мягкие дыхательные техники и осознание тела, чтобы ощутить границы себя. Это поможет переключиться с внешнего на внутреннее, войти в контакт с собой. 2) Сонастройка: первый шаг в мир. Далее участники заглянут в круг знакомства: никакого напряжения — только дыхание, шорох голосов и взгляды. Это как первый шаг на мягкую траву — ты почувствуешь почву под ногами, чтобы идти дальше. 3) Материалы: спутники в пути. Перед тобой раскинется целое море сокровищ — бумага, журналы для коллажа, цветные карандаши и маркеры, сухая и масляная пастель, акварель, гуашь, пластилин. 4) Творческий поток: танец с собой. Ты коснёшься бумаги. Может, это будет яркий вихрь — жёлтые вспышки радости, красные зигзаги страсти, синие пятна покоя. Или тихий пластилин в форме твоей задумчивости — мягкий, дышащий под пальцами. Это твой танец. 5) Телесное: шаг за грань бумаги. Пока руки творят, тело оживает. Плечи отпускают тяжесть дня, дыхание становится глубже, а может, захочется качаться в такт мазкам. Ведущая проведёт практику на работу с телом и дыханием. 6) Рефлексия: круг тепла и слов. После творчества наступает время шеринга. Хочешь говорить — говори, хочешь молчать — молчи, впитывая тепло круга. Ведущая не станет выкапывать сокровенное. 7) AfterCare: бережный финал. Это плавный выход через тёплые слова и поддержку, через ощущение, что ты был(а) услышан(а). Ты сможешь забрать свою работу и разместить дома, как маяк своей силы и опоры. Ведущая: Яна, начинающий практикующий психолог.