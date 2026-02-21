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Задачей будет визуально ответить на вопрос «Почему я здесь?». Он может раскрыться каждому совершенно по-разному, перед началом желающие участники поделятся мыслями. Художница покажет работы коллажистов и погрузит в практику. Ты не заметишь, как пролетит время. Все материалы включены Всего 8 мест Запись в ТГ
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