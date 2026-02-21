ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-практика, коллажи

Кофейня Surf, проспект Мира, 40

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Задачей будет визуально ответить на вопрос «Почему я здесь?». Он может раскрыться каждому совершенно по-разному, перед началом желающие участники поделятся мыслями. Художница покажет работы коллажистов и погрузит в практику. Ты не заметишь, как пролетит время. Все материалы включены Всего 8 мест Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста