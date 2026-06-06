Хочешь провести пару часов наедине с собой, но в кругу классных людей? На мастер-классе арт-терапии под открытым небом ты будешь создавать «Мандалу состояния» Это простая и мощная практика, которая помогает: — Понять свои истинные желания — Снять стресс и «заземлиться» — Получить подсказку от своего подсознания Уютная веранда с крышей, пледы, цветные карандаши и честный разговор с собой через творчество. Встречу проводит Александра Солдатова — сертифицированный арт-терапевт. Материалы включены в стоимость.