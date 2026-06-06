Летнее путешествие в настроение Италии: тёплый воздух, лимонный декор, красивые детали, творчество, новые знакомства и эстетика в каждом моменте. Что тебя ждёт: — мастер-класс по созданию объёмной интерьерной картины — красивую сервировку в стиле сицилийского пикника — уютную локацию с пледами, подушками и декором — фотозоны и атмосферные места для красивых кадров — лёгкий фуршет и домашний лимонад — знакомство через МАК-карты — мягкий и интересный формат, чтобы узнать друг о друге что-то новое, раскрыться и провести вечер по-настоящему тепло Это пространство для вдохновения, отдыха, творчества и приятного общения. Можно прийти одной — у здесь соберётся очень душевная компания.