ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-пикник: Сицилийские лимоны

парк Новодевичьи пруды

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Летнее путешествие в настроение Италии: тёплый воздух, лимонный декор, красивые детали, творчество, новые знакомства и эстетика в каждом моменте. Что тебя ждёт: — мастер-класс по созданию объёмной интерьерной картины — красивую сервировку в стиле сицилийского пикника — уютную локацию с пледами, подушками и декором — фотозоны и атмосферные места для красивых кадров — лёгкий фуршет и домашний лимонад — знакомство через МАК-карты — мягкий и интересный формат, чтобы узнать друг о друге что-то новое, раскрыться и провести вечер по-настоящему тепло Это пространство для вдохновения, отдыха, творчества и приятного общения. Можно прийти одной — у здесь соберётся очень душевная компания.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста