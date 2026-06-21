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Арт-пикник: рисуем цветы на свежем воздухе

в парке, точный адрес узнаешь после регистрации

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс под открытым небом, на котором ты погрузишься в мир творчества, насладишься природой и создашь собственный цветочный шедевр. Что тебя ждёт: – руководство от профессионального художника: даже если ты никогда не рисовал, ты уйдёшь с готовой картиной; Тема мастер-класса: «Цветы» — изобразишь пышные букеты, нежные бутоны или абстрактные цветочные мотивы так, как видишь их именно ты. – тематические творческие упражнения для раскрытия фантазии; – общение с единомышленниками; – вкусняшки; – фотосессия на фоне живописного пейзажа; – памятные сувениры от организаторов. Продолжительность: 4 часа Место: живописная зелёная зона у городского парка (точный адрес узнаешь после регистрации). Дресс-код: орнаменты цветов и природы. Наряды с цветочными принтами, пастельные тона, лёгкие ткани — дай волю своей фантазии! В стоимость включены все материалы, угощения и картина, которую ты заберёшь с собой. Возьмите с собой: любимый плед (чтобы устроиться поудобнее на траве); солнцезащитный крем и головной убор (если будет жарко); бутылочку воды.

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