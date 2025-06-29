«Арт опора» — это проект про доступную арт-терапию и телесность. Две подруги, Оля и Даша, авторы проекта, приглашают на арт-пикник. Лето. Парк. Творчество. Если тебе хочется: – познакомиться с классными людьми, – попробовать танцевально-двигательную терапию (без страхов и «неуклюжих» движений), – порисовать, полепить, сделать коллаж руками (а не мышкой!), – почувствовать себя свободнее и смелее. Что будет: – Простая и вдохновляющая телесная практика, — Включение тела в мягкое движение, – Арт-зона: рисование, лепка, коллаж, – Живые знакомства — без неловкости, с поддержкой, – Уютное пространство на пледе в парке. Ведущие: 1) Ольга Кириллова — педагог, психолог, арт-терапевт, автор групповых занятий для взрослых и детей. 2) Дарья Ноговицына — специалист по движению, фитнес-тренер, инструктор по пилатесу. Цена для ранних пташек 2 500 р (действует до 20.06) После 20.06 — 3 000 р Специальных навыков не требуется. Запись обязательна.