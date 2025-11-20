Участники соберутся в камерной атмосфере — мягкий свет, лёгкая музыка, чай, лист бумаги и живая модель. Это вечер про наблюдение, пластику, внимание и свободу. Даже если ты никогда не рисовал — не страшно. Главное не техника, а ощущение момента. При записи вдвоём — скидка 10%