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Арт-перформанс: наброски с натуры

Тайная: Пространство-Променад, набережная Академика Туполева, 15

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Участники соберутся в камерной атмосфере — мягкий свет, лёгкая музыка, чай, лист бумаги и живая модель. Это вечер про наблюдение, пластику, внимание и свободу. Даже если ты никогда не рисовал — не страшно. Главное не техника, а ощущение момента. При записи вдвоём — скидка 10%

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