Школа философии «Новый Акрополь» приглашает тебя в увлекательное путешествие во времени и пространстве, чтобы вместе исследовать вечный вопрос: кто такой человек, каково его место в мире и в чём смысл его существования? На протяжении всей истории человечество задавалось этими вопросами, и тебе предлагают проследить поиски ответов через призму великих произведений искусства — живописи, скульптуры и архитектуры. Что тебя ждёт: — Философский взгляд: погружение в мир искусства разных цивилизаций и культур, чтобы понять, как люди разных эпох видели человека. — Тематические комнаты: путешествие по специально созданным пространствам, посвящённым различным культурам и эпохам. — Интерактивные элементы: возможность расшифровать послания, заложенные в произведениях искусства, и принять участие в их осмыслении. — Свободный маршрут: ты сам решаешь, какие комнаты посетить и в каком порядке, создавая своё уникальное арт-путешествие. — Проект «Прикосновение к красоте»: отдельное пространство, где ты сможешь познакомиться с искусством на ощупь. Примешь участие в создании тактильных реплик рельефов и скульптур для незрячих людей. Комнаты Арт-лабиринта: — Древний Китай: «Дракон с жемчужиной». Человек — мост между Небом и Землёй. — Древний Египет: символы, ведущие по пути. — Античность: древнеримская мозаика «Тесей в лабиринте». Миф о Тесее и Минотавре: встреча с самим собой. — Месопотамия: «Гильгамеш со львом». Рельеф дворца Саргона II. Миф о Гильгамеше и поиск бессмертия. — Средневековье: печать тамплиеров. О воспитании нового рыцарства. — Позднее Средневековье Фландрии: гобелены цикла «Дама с единорогом». Как взрастить добродетели? — Готика: лабиринт Шартрского собора — путь очищения. — Итальянский Ренессанс: «Давид» Микеланджело. Откуда приходит внутренняя сила? — Итальянский Ренессанс: «Рождение Афродиты» Боттичелли — красота, пробуждающая душу. Представленные реплики шедевров созданы в школе философии в результате глубокого исследования и сравнительного изучения культур. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.