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Арт-девичник: картина-аффирмация

Шоссе Энтузиастов, 31ст40

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Уютный творческий вечер в студии, где ты совместишь искусство, самопознание и приятное общение! Что тебя ждёт: 1. Мастер-класс по созданию картины-аффирмации – ты напишешь свою работу, которая будет вдохновлять каждый день. Разберёшь основы композиции, подберёшь цвета и символы, которые резонируют с твоими желаниями. 2. Практика осознанности и визуализации – перед рисованием сделаешь небольшую медитацию или визуализацию, чтобы наполнить картину энергией. 3. Вкусности и напитки – в процессе можно будет отдохнуть, пообщаться и зарядиться сладеньким. 4. Фотосессия с готовыми работами – красивые кадры для твоих соц. сетей! Как попасть: билет можно через телеграм по кнопке на покупку билетов или через запрещёнограм: blznk_ink

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