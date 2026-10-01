Проект объединяет ценителей современной драматургии. Актёры и режиссёры театра «ТЭТ» проводят художественные чтения, позволяя текстам молодых авторов обрести аудиторию. В эту пятницу прочтут пьесу Марии Конторович «Пол — это лава, а Маша…». Участие бесплатное, но лучше заранее зарегистрироваться.