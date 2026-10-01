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Арт-читка «ТЭТ РАДъ»

Марьина роща, Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Проект объединяет ценителей современной драматургии. Актёры и режиссёры театра «ТЭТ» проводят художественные чтения, позволяя текстам молодых авторов обрести аудиторию. В эту пятницу прочтут пьесу Марии Конторович «Пол — это лава, а Маша…». Участие бесплатное, но лучше заранее зарегистрироваться.

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