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Проект объединяет ценителей современной драматургии. Актёры и режиссёры театра «ТЭТ» проводят художественные чтения, позволяя текстам молодых авторов обрести аудиторию. В эту пятницу прочтут пьесу Марии Конторович «Пол — это лава, а Маша…». Участие бесплатное, но лучше заранее зарегистрироваться.
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