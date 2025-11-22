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  1. Москва
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Арт-чайная

м. Студенческая, улица Дунаевского, 8к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Осень — не время для хандры. Это идеальный повод создать собственное солнце на уютном нетворкинге, где ты будешь генерировать тепло коллективно. Здесь не студия в привычном смысле. Здесь нет задач «нарисовать шедевр» или «обязательно завести полезные связи». Это — пространство-портал. Место, где можно остановиться, выдохнуть и просто быть. В программе приключения: 1. Чайная церемония от Тимура TeaSadhu Забудь о чашке чая на бегу. Это — медитация. Тебе помогут замедлиться и услышать тишину. Готовься, после этого вечера твоё восприятие вкуса и времени изменится безвозвратно 2. Арт-актив от Марии Артус Мария не будет учить рисовать. С помощью хитрой рисовальной техники ты будешь делать раскадровку какой-то тревожащей ситуации, режиссировать по своему желанию и выводить в спокойные эмоции и благодарность! Никаких умений не нужно — только готовность удивляться себе. Это арт-терапия как способ найти зацепки к самому себе. 3. Нетворкинг, который не называется нетворкингом Это — разговоры по душам с интересными людьми, которые, как и ты, сошли с поезда «бесконечные дела». Самые яркие идеи и проекты рождаются в состоянии «бытия», а не «действия». По желанию можно взять фрукты, орешки или сухофрукты без сахара (этот портал — территория чистой энергии). Место проведения: 3 минуты пешком от м. Студенческая. Ищи золотую дверь — постучись, и тебе откроют в сЧАйстье. Зарезервировать место можно, написав в ТГ/ WhatsApp или позвонив по телефону.

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