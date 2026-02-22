Будут говорить о людях, для которых коллекционирование живописи стало главной страстью. Они потратили целые состояния на формирование своих собраний, но спустя 150 лет любой музей мира отдал бы свои лучшие залы, чтобы выставить их шедевры. О причудах главных коллекционеров своей эпохи говорить едва ли не интереснее, чем об их собраниях. Павел Третьяков ездил в дешёвых экипажах и носил старомодные костюмы, но не упустил ни одного шедевра своей эпохи. Заикающийся и стесняющийся Сергей Щукин брал с собой переговорщика на деловые встречи, но при этом сам водил экскурсии по своему собранию для любого желающего. Иван Морозов не любил Пикассо, но умудрился найти и купить лучшие его работы. А Илья Остроухов прятал за шкафом картину Анри Матисса, которую тот ему и подарил… Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, Своё Поле, Культ Крыш, РУФ. Меню бранча: – Сырно-мясное ассорти с конфитюром – Оливки и ягоды с рассольным сыром – Салат с копчёным цыплёнком – Канапе с хамоном и моцареллой – Карамелизованная морковь на сливочной подушке – Профитроли с pate и луком конфи – Домашние оладьи с красной рыбой – Тарталетки с креветкой – Ассорти круассанов – Ассорти мадлен – Просекко/красное сухое вино В зале свободная рассадка. В стоимость билета включены фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 15:00, начало в 15:30.