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Ароматы. Музыка. Жизнь

Дом красоты Эфи, Москва, ул. Сущевская, 23

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Камерный спектакль, где ароматы становятся героями, а сцена превращается в пространство чувств. Что, если у запахов есть характер? Своя история? Память, которая живёт глубже слов? На сцене — 12 ароматов, каждый из которых воплощён актёром. Вместе они рассказывают о том, что близко каждому: любовь, поиск, потери, вдохновение и путь к себе. Всё это сплетено с живой музыкой, голосом, тишиной… и чем-то ещё, что невозможно описать, но можно почувствовать. Небольшой зал на 50 мест. Ты — не просто зритель. Ты — участник. Свидетель. И, возможно, один из ароматов скажет что-то именно тебе! Один вечер. Один вдох. И много жизни.

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