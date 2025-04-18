Камерный спектакль, где ароматы становятся героями, а сцена превращается в пространство чувств. Что, если у запахов есть характер? Своя история? Память, которая живёт глубже слов? На сцене — 12 ароматов, каждый из которых воплощён актёром. Вместе они рассказывают о том, что близко каждому: любовь, поиск, потери, вдохновение и путь к себе. Всё это сплетено с живой музыкой, голосом, тишиной… и чем-то ещё, что невозможно описать, но можно почувствовать. Небольшой зал на 50 мест. Ты — не просто зритель. Ты — участник. Свидетель. И, возможно, один из ароматов скажет что-то именно тебе! Один вечер. Один вдох. И много жизни.