На мастер-классе ты погрузишься в мир ароматов и создашь свечу из экологически чистого соевого воска — безопасного и мягкого на ощупь. Что тебя ждёт? — Подберёшь идеальный аромат, который будет радовать тебя. — Придашь свече желаемый оттенок в зависимости от настроения. — Украсишь её декором и сухоцветами. — Сможешь наслаждаться свечой дома или подарить её близкому человеку.