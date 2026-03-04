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Ароматическая свеча

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты погрузишься в мир ароматов и создашь свечу из экологически чистого соевого воска — безопасного и мягкого на ощупь. Что тебя ждёт? — Подберёшь идеальный аромат, который будет радовать тебя. — Придашь свече желаемый оттенок в зависимости от настроения. — Украсишь её декором и сухоцветами. — Сможешь наслаждаться свечой дома или подарить её близкому человеку.

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