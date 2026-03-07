Влияние ароматов на нервную систему очень велико: они могут расслабить, взбодрить, поддержать или придать сил. Ароматы несут за собой большой пласт информации, а применение эфирных масел в практике йоги может усилить эффект и помочь достичь нужного результата. На этом классе ты научишься «читать», что говорят эфирные масла, поговоришь об их происхождении, класификации и способах использования. В практической части потренируешься выбирать и применять масла под разные этапы практики: пранаяму, медитацию, активную и расслабляющую практику йоги. Ведущая: Мария Пичугина. Мария изучает и работает с эфирными маслами более 8 лет. Обучалась ароматерапии в международных школах и у российских специалистов. Мастер по аромапсихологии по методу Аромакод, арома-зональному хилингу и массажу по медотике «Ароматач». Стоимость: до 1 марта – 2500 руб. после 1 марта – 3000 руб.