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Ароматерапия в йоге

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

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Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+

Про событие

Влияние ароматов на нервную систему очень велико: они могут расслабить, взбодрить, поддержать или придать сил. Ароматы несут за собой большой пласт информации, а применение эфирных масел в практике йоги может усилить эффект и помочь достичь нужного результата. На этом классе ты научишься «читать», что говорят эфирные масла, поговоришь об их происхождении, класификации и способах использования. В практической части потренируешься выбирать и применять масла под разные этапы практики: пранаяму, медитацию, активную и расслабляющую практику йоги. Ведущая: Мария Пичугина. Мария изучает и работает с эфирными маслами более 8 лет. Обучалась ароматерапии в международных школах и у российских специалистов. Мастер по аромапсихологии по методу Аромакод, арома-зональному хилингу и массажу по медотике «Ароматач». Стоимость: до 1 марта – 2500 руб. после 1 марта – 3000 руб.

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