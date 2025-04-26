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Arma Sick Years

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Заключительный уикенд ARMA в пространстве ex-Mutabor — ремейк легендарной вечеринки SICK YEARS MAIN Saturday Черные бояре ? Петр Термен ~ show / Ishome ~ show / Abelle / Hovo, AM ~ live / Ron Morelli, US / FR / Poima ~ live / Nikita Zabelin ~ live / Philipp Gorbachev ~ live / Raumtester & Alexander Vasilenko ~ live / Hipushit Sunday OID ~ live / Lena Tsibizova & Piper Spray ~ live / raj ~ live / миром правят собаки ~ show / Putana Orangutana ~ show Current Call / Hespermen / Vahan Stepanyan / Errortica / Napirelly / Amal / Roma Ptashenko MEDIUM Saturday — Sunday Cabaret Altere Push-N-Pull ~ live / Mashkov & Sputnik / Mark S / Tolya Klepalov / Angelina / Sofia Rodina / Utah / Rvbbt / Heide: Wei & Denis Kostitsyn ~ live / Alessandro Gaia, IT / Zots / Michael Dop / Tagir MSL Saturday — Sunday Roma Nemov / Golden Axe ~ live / Ildar Iksanov / Artem Orlov / Sharvari Piroska Volta Cab ~ live / Тимур Птахин ~ live / Morze / Ron Morelli, US / FR GARAGE Saturday Майванд Касем ~ show Петр Попов ~ show / Муся Кроткова и Марк Есин ~ show / Владимир Лучанский и Петр Отоцкий ~ show / Таня Андрианова / Electric Blue / Kaisou Sunday Cancelled / Gevorg Simonyan / Innerlight / Karl Chix / Nechkin / Sexstasy / Stab9 UNDER Saturday — Sunday aborigen ~ live / Andreevka ? Erethia ~ live / Bogdamn / DESTROY / Spiridonov / Gutkein ~ live / Deathstalker ~ hybrid live / Masha Volum / Ratigar / Valtron / Vlas Leskin

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