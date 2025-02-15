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Arma In Love

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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от 2500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первый из двух ключевых ивентов сезона в здании на Дубровке — перед предстоящм закрытием площадки в качестве постоянной локации. Клубный уикенд-бестселлер. Легендарная серия, предвосхищающая приход весны. Новогоднее настроение не успело развеяться, и артисты делятся с аудиторией музыкой в формате Unreleased. Sacha Mambo, резидентствующий в эти дни в Белграде, продолжает соответствующую серию винил-онли миксов полуторачасовым Submediterranean Mix. Румынский селектор Kozo встречает 2025 в новой студии в Бухаресте и в качестве рождественского сюрприза публикует одиннадцать «нереализованных» треков c развёрнутым пожеланием счастья и радости в наступившем году.

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