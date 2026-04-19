Мощь симфо-рока, невероятная энергетика на сцене и полное вовлечение зрителей — всё это ждет гостей весенним вечером. АрктидА — это Симфо-рок и Симфо-Пауэр-метал, вдохновлённый русской классикой, советской эстрадой и народными мотивами. Главная миссия коллектива — укреплять в слушателях ценности: любовь к Родине, близким и друзьям, веру в себя, интерес к истории России. Этим вечером прозвучит большая программа из любимых песен, чтобы каждый смог насладиться силой тяжёлой музыки.