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АрктидА

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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от 1900₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мощь симфо-рока, невероятная энергетика на сцене и полное вовлечение зрителей — всё это ждет гостей весенним вечером. АрктидА — это Симфо-рок и Симфо-Пауэр-метал, вдохновлённый русской классикой, советской эстрадой и народными мотивами. Главная миссия коллектива — укреплять в слушателях ценности: любовь к Родине, близким и друзьям, веру в себя, интерес к истории России. Этим вечером прозвучит большая программа из любимых песен, чтобы каждый смог насладиться силой тяжёлой музыки.

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