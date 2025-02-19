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Арктические горизонты. Экспедиции к тайникам Севера

Клуб путешественников «Спорт-Марафон», 5-я Кожуховская, д. 10

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Российская Арктика — это «полосатые как тигры» ледники и «волшебное Лукоморье», а еще — «яйца динозавров» и «разрушенные замки». Так эти северные территории описывает приглашённый эксперт, который будет выступать на лекции. С лекцией выступит режиссёр документального фильма «В Арктику» Леонид Круглов. Чтобы создать картину, он пять лет сопровождал моряков и учёных в экспедициях по российскому Северу. Кроме того, Леонид — путешественник, фотограф, кинооператор, сценарист, продюсер, этнограф, член Русского географического общества. Совершил более полусотни поездок в труднодоступные уголки планеты. О чём расскажет лектор: О самых труднодоступных уголках российской Арктики — например, архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля. А ещё о том, какая Арктика разная, как добраться до этих территорий, почему их интересно исследовать и каким будет следующий арктический проект спикера. Мероприятие пройдёт офлайн 19 февраля, а посмотреть видеозапись можно будет чуть позже.

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