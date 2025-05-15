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Аристократы в мире вина

1-й Красногвардейский проезд, 22с1

Начало:

Завершение:

6490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Где и почему рождаются великие вина? Узнаешь на лекции, посвящённой самым значимым винным регионам Франции, Испании и Италии: Долина Луары, Бордо, Бургундия, Тоскана, Кастилия и Леон. Ты откроешь для себя новые факты о классических сортах для производства марочных вин: пино нуар, совиньон блан, шардоне, темпранильо, а также типичные бленды из региона Бордо и вино Кьянти не останутся без твоего внимания. Сможешь разобраться, почему пино-нуар виноделы считают упрямцем, а критики гением, какой сорт вина называют «джин-тоником» нашего времени и почему темпранильо является гордостью Испании. Мощные и элегантные, фруктовые и освежающие, комплексные и ароматные – ты сможешь по достоинству оценить сорта «великих» вин и изучить их историю, методы производства, пейринг и правильную подачу. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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