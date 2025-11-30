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Архитектурные эксперименты на Шаболовке

улица Шаболовка, вл30А

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Завершение:

от 1150₽ до 1300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Шаболовка — это портал в эпоху самых смелых экспериментов и авангарда. Время, когда архитекторы ставили перед собой амбициозную задачу: строить не просто новые дома, а принципиально новый мир для советского человека. Ты пройдёшь по улицам, где каждое здание — это манифест, где сама планировка жизни была частью грандиозного замысла. Ты увидишь, как новаторские идеи воплощались в жизнь: как должны были рождаться, жить и даже умирать люди будущего. Это уникальный шанс пройтись по улицам утопии и увидеть, как выглядела мечта о советском рае. У станции метро Шаболовская ты полюбуешься легендарной Шуховской радиобашней и на примере грандиозного комплекса 30-х годов — Хавско-Шаболовского жилмассива узнаешь, как мир архитектуры захватила идея пятого фасада. Затем ты совершишь прыжок во времени и пространстве (трамвай тебе в помощь) и узнаешь о том, какие идеи нового быта развивались уже в 70-е годы 20 века и как должен был выглядеть идеальный кооперативный дом. Ты проедешь по бывшим загородным владениям юга Москвы и заглянешь в гости к купцу Якунчикову, владельцу кирпичного завода. Закончишь путешествие у станции метро Профсоюзная, где увидишь здание идеальной библиотеки 1970-х годов — ИНИОН РАН, восстановленной после пожара 2015 года. Ты узнаешь: — как окна финского архитектора Аалто оказались в Москве — какую усадьбу разделили два района столицы — за что инженера Шухова приговорили к условному расстрелу — как выглядят самые красивые исторические голубятни Москвы — почему советским людям было запрещено наводить дома уют — как с помощью дома хотели провести социальный эксперимент над молодыми москвичами Это не просто экскурсия, а путешествие по слоям времени, где утопические мечты 1930-х, суровый прагматизм 1970-х и история дореволюционных усадеб сплетаются в уникальный узор. Ты убедишься, что архитектура — это всегда больше, чем бетон и кирпич: это застывшая в камне идеология, надежда и попытка перекроить саму человеческую природу.

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