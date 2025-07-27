Архитектура — самый доступный нам вид искусства, ведь мы встречаемся с ним ежедневно: по дороге на работу, на учёбу, в любимый бар с друзьями. Если настроить зрение особым образом, то любой город превращается в музей под открытым небом. Компания «Москва глазами инженера» и бар «Ровесник» объединились, чтобы создать экскурсию, которая подойдет каждому — так родился проект «Архитектурная азбука для новичков». Тебя ждёт не просто прогулка и знакомство с разными архитектурными эпохами. В качестве дополнительного материала каждый гость получит карточки-памятки с основными признаками архитектурных стилей. На экскурсии ты увидишь: — дом-матрёшку, чьи средневековые стены были вскрыты только 30 лет назад — и то случайно — московский Нотр-дам или как архитекторы создавали современную готику XIX века — утончённый модерн и модернизм в 150 метрах друг от друга; — неочевидные проходные дворы между переулками, появившиеся благодаря тому, что Москва — живой организм, который постоянно обновляется и перестраивается — дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев На экскурсии ты узнаешь: — основы основ главных архитектурных стилей Москвы — какие факторы влияли на архитектурную моду разных эпох — как отличить подлинное здание своей эпохи от стилизации по одному только фасаду и в целом подмечать больше деталей — как перестать мыслить категориями «нравится — не нравится» и научиться говорить об архитектуре более осознанно Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Место сбора: Брюсов переулок, 1 Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Москва глазами инженера». В стоимость билета включен напиток от бара «Ровесник». Пожалуйста, сообщи заранее менеджеру, какой вариант ты предпочитаешь — алкогольный или безалкогольный. Также в стоимость включены небольшой сувенир и виртуальные карточки-памятки, чтобы продолжить изучать архитектурные стили самостоятельно. Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm). Доступные даты: 27 Июля (Вс ) 15:30