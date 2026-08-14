Свет организует пространство, расставляет акценты, несёт информацию, скрывает изъяны — умело или неловко. Освещение всерьёз влияет на качество жизни — от подсветки тротуаров, улиц, бульваров и площадей зависит наше настроение, тем более в дни праздников, когда улицы переживают световую феерию. Городская подсветка и световые дизайнеры предлагают свой взгляд на архитектуру и формируют наше восприятие города в тёмное время суток. Свет — главный проявитель наших впечатлений. За новыми впечатлениями отправишься по знакомому всем маршруту в центре Москвы, но посмотришь внимательнее, какие решения применяют световые дизайнеры и городские власти для того, чтобы видели архитектуру, город и друг друга после заката солнца. На экскурсии ты увидишь: — свет разного цвета, температуры и силы — функциональный, ландшафтный, уникальный и информационный свет — основные типы приборов для городской подсветки — разрушительную и созидательную силу света Ты узнаешь: — кто такой Карстен Винкельс и что он придумал для подсветки сталинских высоток — какие подходы применяются для подсветки площадей, бульваров и памятников — как устроен медиафасад — как световые дизайнеры работают над концепциями подсветки — как освещают города мира, которым не слишком повезло с длиной светового дня Начало: у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, м. «Маяковская». Финал: на пересечении Тверского бульвара и пл. Никитских ворот. Организационные моменты: Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Москва глазами инженера». Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде+ удобная обувь. Продолжительность: 2 часа