Комбинат газеты «Правда» — крупный комплекс зданий времён авангарда и последующих эпох, построенный по проекту Пантелеймона Голосова. Долгое время он использовался по прямому назначению — здесь готовили и печатали главную газету страны и другие важные советские издания. Комплекс функционировал и в постсоветские годы, но в 2006-м здесь случился пожар, от которого сильно пострадало главное здание. Сегодня часть помещений пустует, а часть занимают медиа и другие арендаторы, в основном из креативной сферы. В ближайших планах — восстановление главного редакторского корпуса, его реставрация с приспособлением под многофункциональный комплекс. На экскурсии ты сможешь погрузиться в прошлое грандиозного сооружения, увидеть его настоящее и заглянуть в будущее. А ещё ты буквально заглянешь внутрь «Правды», чтобы поговорить про архитектуру и инженерию комбината. В ходе прогулки также посетишь одноименную кофейню, где сможешь согреться горячим напитком. На экскурсии ты увидишь: — архитектурный ансамбль комбината «Правды» — современную творческую среду в коридорах бывшего производства — Дом культуры — модернистский корпус «Правды» На экскурсии ты узнаешь: — как появилась газета «Правда» и где её печатали поначалу — как возникла улица Правды, что на этом месте было раньше и почему его выбрали под строительство комбината — как возводился комбинат «Правды» и чем он интересен — как Пантелеймону Голосову удалось создать в 1930-е годы такую архитектуру Продолжительность: 2 часа. Старт: в центре сквера имени Г.Н. Селезнёва (ул. Правды, 21, с.1). Закладывай время на дорогу: от м. «Белорусская» пешком 20–25 минут, от м. «Савеловская» — 15–20 минут. Финиш: там же (в сквере имени Г.Н. Селезнева). Часть экскурсии проходит на улице (около 1 часа). Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Доcтупные даты: 9 августа 12:00 23 августа 15:00