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Архетипы как инструмент обновления

Школа философии «Новый Акрополь», Смоленский бульвар, д. 22/14, подъезд 1, этаж 3, помещение 6; ст. м. «Смоленская», «Парк культуры»

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты погрузишься в мир вечных символов и ролей, которые веками помогали людям лучше понимать себя и окружающих. Узнаешь, как архетипы могут стать твоими проводниками на пути к самопознанию и личностному росту. О чём мероприятие? Существуют ли неизменные, природой заложенные роли мужчины и женщины? Женщина — мать, муза, жрица, хранительница, наставница. Мужчина — отец, воин, творец, защитник, первооткрыватель. Несмотря на смену эпох, эти символы остаются ориентирами для становления личности. На мастер-классе ты сможешь глубже понять эти архетипы и выбрать тот, который откликается именно тебе — здесь и сейчас. Участники будут исследовать, как каждый архетип может вдохновить на личную трансформацию. Ты получишь практические инструменты для интеграции выбранного архетипа в свою жизнь и станешь лучшей версией себя. В завершение ты создашь интерьерный арт-объект — изображение древнего божества, отражающего твой архетип. Этот символ станет не просто украшением, а личным талисманом — напоминанием о твоей внутренней силе и новом начале. Ведущая: Ольга Климова — философ, художница, дизайнер. Более 10 лет преподаёт в школе философии «Новый Акрополь» курс философии и символизма древних культур. Читает авторский курс лекций по истории художественных стилей. Идейный вдохновитель, руководитель и непосредственный участник творческой мастерской прикладного искусства «Нового Акрополя» на Арбате. Количество мест ограничено. Необходимо заранее зарегистрироваться.

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