Масштабное событие в честь 9-летия творческого объединения Аппликация (Applique) Среди самого интересного: петербургский шоукейс m_division, основателей фестиваля Gamma, кураторы московского экспериментального техно — лейбл Resonance, где музыка — дело чести, а также ставшего культовым андеграунд-клуба RNDM. Вишенка на торте — формация Rroom с празднованием своего 11-летия в формате длинной игры (long play) до понедельника В программе: сцены с разнообразными сценариями, объединённые общим сюжетом, свет и многочисленные инсталляции, разбросанные по всем пространствам Диджеи Liuyang Ishome 2096 fx Unbalance Abelle Ivan Logos Mark S Childplay CPSL xandr.vasilev Черный Человек Roma Ptashenko Sofia Rodina Dob-S Ragan Roks Jovani Boa Julia Karma Digital Ivan Levandowskiy Matvey Schetinkin Denis Kostitsyn Denis Korablev Cancelled Nechkin Shyam Sasha RTS Karl Chix Natali F Andrey Kling Wellew Rayme Etrigan Zaur Gapienko Dmitry Gasparov