Apodemus, Conifer Beard, Starified
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Отдайся в руки теплой кромешной тьме. Тебя проводят: Apodemus (Нижний Новгород) — psychedelic, stoner. Conifer Beard (Елабуга) — stoner. Starified — rock, vintage, progressive.
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