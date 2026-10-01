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Аплодисменты

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

О, этот славный момент, когда множество пар рук образует единое эмоциональное пространство! Кажется, что все люди на земле когда-нибудь участвовали в аплодисментах. Бурные, тихие, уважительные, спонтанные, чествующие, натянутые, продолжительные, формальные, прощальные, поддерживающие, фейковые, поздравительные, благодарные — каких только аплодисментов не бывает! Что произойдёт, если внимательно вглядеться в это конкретное явление жизни? Какие общественные отношения оно раскрывает? Какова природа эмоций? Эти и многие другие вопросы помогли команде спектакля придумать интерактивный, игровой, процессуальный, автобиографический спектакль. Структура «Аплодисментов» одновременно жёсткая и текучая: что-то команда придумала заранее, а что-то определяется заново вместе со зрительным залом. Это не театр импровизации, хотя здесь её много. Это художественный спектакль с сюжетом и формой, который каждый раз рождается заново. Ты приглашён прожить сразу две природы театра — его процессуальное становление и его выразительный результат, — словно наблюдаешь за самой природой и оказываешься в гипернастоящем. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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