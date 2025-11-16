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Apeshit Jam

Хохловский переулок, 7-9с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Хип-хоп в исполнении джаз-бенда и фристайл в открытый микрофон. Apeshit — означает «звериный». Freestyle Jam, где будут выступать мастера искусства freestyle рэпа под аутентичные hip-hop, lo-fi биты, сыгранные вживую великолепным джаз-бэндом. Открытый микрофон даст возможность принять участие в джеме любому желающему, а зрителям удастся услышать новые имена в жанре и отлично провести время. Правила Open Mic - Не бояться и быть смелым - Уважать комьюнити - Поддерживать тех, кто потерял поток - Стараться не использовать много мата - Оскорблять запрещено - Стоп темы: религия, раса, политика, родители

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