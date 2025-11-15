Этот вечер — возможность перезагрузить своё восприятие через танец, искусство, звук и тишину, погружаясь в многослойный перформанс. Act 1 The Decoding: ANNA SOLOVEVA / ALEX DOE / ANASTASIA SELEZNEVA / ALIYA KARA / SVETLANA BELYKH Act 2 The Synthesis: W.D.L & NOBE / NATASHA WAX & SONY VIBE. / KIIDA / SLAVA & LAZARA / MARKA KODA Floor 2: LIKKY FLY / DUKHNEVICH / NOCORNERS / SHAUL (B-DAY SET) / NATALI F / YAKUT / HORJES / SATIVA