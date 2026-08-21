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Апельсиновый рейв

Made in Bali, Пушкинская набережная, 6

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Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовь оранжевые образы и самые яркие аксессуары ведь тебя ждёт одно из самых солнечных событий лета. Оранжевый здесь — не просто цвет, Это энергия солнца, свободы, открытости и людей, которые умеют радоваться жизни. Catmoonk (live) | Rocca Monoplay (Set) Dinastia (live) | LAU55 (live) Mindo Fantomaswife | DIA | Two Drops (live) Ivan Suvorov | Peter Lankton Belli Дресс-код: Оранжевый цвет в образе обязателен. Чем больше оранжевого — тем лучше. А для самых оранжевых — особые условия: Полностью в оранжевом образе — свободный вход всю ночь. Рыжий цвет волос — свободный вход всю ночь

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