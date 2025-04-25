Внимание: отмена мероприятия организатором. Лекция, посвященная логотерапии — подходу, основанному на поиске смысла в жизни. Что будет: - Поговоришь о том, что такое апатия с позиции экзистенциального анализа; - Разберешь возможные причины этого состояния, опираясь на понимание логотерапии о структуре личности человека; - Узнаешь о видах смысла с позиции логотерапии, придёшь к пониманию о том, как можно почувствовать радость от жизни снова. Ты выполнишь психологические техники, разбёрёшься как выстроить свою жизненную стратегию. Ведущая: Дворецкая Татьяна, арт-логотерапевт, член международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа, наставник PSYSPEAK.