ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Апатия в большом городе: преодоление и поиск смысла

Пространство Ребус, Трехпрудный переулок, 11/13, с.2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Внимание: отмена мероприятия организатором. Лекция, посвященная логотерапии — подходу, основанному на поиске смысла в жизни. Что будет: - Поговоришь о том, что такое апатия с позиции экзистенциального анализа; - Разберешь возможные причины этого состояния, опираясь на понимание логотерапии о структуре личности человека; - Узнаешь о видах смысла с позиции логотерапии, придёшь к пониманию о том, как можно почувствовать радость от жизни снова. Ты выполнишь психологические техники, разбёрёшься как выстроить свою жизненную стратегию. Ведущая: Дворецкая Татьяна, арт-логотерапевт, член международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа, наставник PSYSPEAK.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста