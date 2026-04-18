Списанные винтажные синты и три живых выступления на них — Аорта это про индастриал. Откроет edWard. С полуночи — два живых выступления: Vova karaulan и intruder.wav. В основное время— CPSL, Sway и ещё одно живое выступление: Gameboydrice. Утренние — quicklilac b2b ARIHORNE, Moonoton и Shaka. 23:30 edWard 00:30 Vova karaulan - live 01:30 intruder.wav - live 02:30 CPSL 03:30 Sway 04:30 Gameboydrice - live 05:30 quicklilac b2b ARIHORNE 06:30 Moonoton 07:30 Shaka