Any Act представляют свою первую именную вечеринку в коллаборации с DEX. Пространство события разделится на два танцпола, объединённых общей атмосферой. Основной танцпол погрузится в эстетику индустриального хоррора. Здесь Any Act — одни из самых заметных представителей российской электронной сцены — представят специальное живое выступление с участием приглашённых гостей. Их фирменное сочетание панк-техно, танцевальной электронной музыки и мощной сценической энергии уже успело стать узнаваемым далеко за пределами локальной сцены. Поддержку окажут диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. Вторую сцену курирует независимый лейбл и промо-группа Bootleg Club из Воронежа, ставшие одной из ключевых точек притяжения для новой волны локальной электронной сцены. Команда создаст уникальную атмосферу мистицизма, добавив к этому живые выступления от резидентов и секретных гостей.