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Any Act

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Any Act представляют свою первую именную вечеринку в коллаборации с DEX. Пространство события разделится на два танцпола, объединённых общей атмосферой. Основной танцпол погрузится в эстетику индустриального хоррора. Здесь Any Act — одни из самых заметных представителей российской электронной сцены — представят специальное живое выступление с участием приглашённых гостей. Их фирменное сочетание панк-техно, танцевальной электронной музыки и мощной сценической энергии уже успело стать узнаваемым далеко за пределами локальной сцены. Поддержку окажут диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. Вторую сцену курирует независимый лейбл и промо-группа Bootleg Club из Воронежа, ставшие одной из ключевых точек притяжения для новой волны локальной электронной сцены. Команда создаст уникальную атмосферу мистицизма, добавив к этому живые выступления от резидентов и секретных гостей.

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