Часто говорят, что лев — царь зверей. На самом деле многих можно назвать королями. И у каждого животного есть свои суперспособности, которые делают его «королём» в своей стихии или в чём-то конкретном. На этой лекции узнаешь, кто из обитателей нашей планеты является настоящим рекордсменом в разных «номинациях». Познакомишься с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле, — и королём скорости, гепардом. Разберёшься, почему паучий шёлк прочнее стали, и вспомнишь динозавров, которые миллионы лет назад были безраздельными хозяевами суши. Ты узнаешь, что у каждого, даже самого маленького существа, есть своя корона. Лектор: Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.