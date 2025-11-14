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Животные-короли

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Часто говорят, что лев — царь зверей. На самом деле многих можно назвать королями. И у каждого животного есть свои суперспособности, которые делают его «королём» в своей стихии или в чём-то конкретном. На этой лекции узнаешь, кто из обитателей нашей планеты является настоящим рекордсменом в разных «номинациях». Познакомишься с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле, — и королём скорости, гепардом. Разберёшься, почему паучий шёлк прочнее стали, и вспомнишь динозавров, которые миллионы лет назад были безраздельными хозяевами суши. Ты узнаешь, что у каждого, даже самого маленького существа, есть своя корона. Лектор: Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

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