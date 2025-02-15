Пока все говорят о динозаврах, многие совсем забыли, что группа крокодиломорфов появилась еще до динозавров, и пробовали они себя почти во всем. И в охоте, засаде, в плотоядстве и травоядности, в воде и даже в двуногости! Со временем они нашли свою нишу, но вот о самых странных и невероятных крокодилах прошлого стоит поговорить отдельно! Лектор: Анвар Ахметзянов - автор научно-популярного канала на YouTube The Last Dino, посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных. Количество мест ограничено.