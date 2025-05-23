Один из самых необычных и загадочных хищников мелового периода, чья анатомия и образ жизни до сих пор вызывают споры среди ученых — это Спинозавр! Его огромный спинной парус и адаптации к водной среде делают его уникальным среди динозавров. С кем ему приходилось конкурировать за добычу, будь то рыба, другие динозавры? И как он стал одним из самых успешных хищников своего времени? На этой лекции узнаешь не только о тайнах анатомии и образа жизни спинозавра, но и о том, как он выживал в мире, полном опасностей. И узнаешь историю одного из самых загадочных существ, когда-либо ходивших по Земле. Лектор: Анвар Ахметзянов, автор научно-популярного канала на YouTube The Last Dino, посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.