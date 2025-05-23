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Анвар Ахметзянов «Анатомия монстра»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 6+

Про событие

Один из самых необычных и загадочных хищников мелового периода, чья анатомия и образ жизни до сих пор вызывают споры среди ученых — это Спинозавр! Его огромный спинной парус и адаптации к водной среде делают его уникальным среди динозавров. С кем ему приходилось конкурировать за добычу, будь то рыба, другие динозавры? И как он стал одним из самых успешных хищников своего времени? На этой лекции узнаешь не только о тайнах анатомии и образа жизни спинозавра, но и о том, как он выживал в мире, полном опасностей. И узнаешь историю одного из самых загадочных существ, когда-либо ходивших по Земле. Лектор: Анвар Ахметзянов, автор научно-популярного канала на YouTube The Last Dino, посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

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