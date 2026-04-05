ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+

Про событие

Неоднозначное отношение к темам, близким к смерти, сопровождало человечество на протяжении многих веков. Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»? Как основатель психоанализа Зигмунд Фрейд поменял отношение к инстинкту смерти? Почему мы подписываемся на блоги судебно-медицинских экспертов и танатопрактиков? Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти, и что это может рассказать современному философскому антропологу? Об этом и многом другом узнаешь на лекции. Кто рассказывает? Дарья Мусс. Выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста