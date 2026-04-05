Неоднозначное отношение к темам, близким к смерти, сопровождало человечество на протяжении многих веков. Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»? Как основатель психоанализа Зигмунд Фрейд поменял отношение к инстинкту смерти? Почему мы подписываемся на блоги судебно-медицинских экспертов и танатопрактиков? Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти, и что это может рассказать современному философскому антропологу? Об этом и многом другом узнаешь на лекции. Кто рассказывает? Дарья Мусс. Выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.