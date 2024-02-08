В зимней программе ансамбля: темы из «Щелкунчика», музыка Сергея Прокофьева, сочинения пианистки коллектива Евгении Петерс, ирландские мелодии, «битлы», детская песенка – и всё это в аранжировках Антона Залетаева. «Лётный Сезон» — это альянс незаурядных и креативных музыкантов-композиторов, созданный для совместных полётов в увлекательные музыкальные миры. Руководит ансамблем Антон Залетаев, в репертуаре бэнда — авторская музыка участников и оригинальные обработки самого разного материала, свой стиль музыканты определяют как «фьюжн-этно-джаз». Характерные черты «Лётного сезона» — разнообразие деревянных духовых инструментов, богатая тембровая палитра, самобытные аранжировки и широкий спектр стилей. На сцену выйдут: Антон Залетаев (саксофоны, флейты), Роман Соколов (саксофоны, флейта, бас-кларнет), Диана Хатамова (вокал), Евгения Петерс (рояль), Александр Горох (гитара), Ярослав Константинов (контрабас), Фёдор Андреев (ударные).