Танцуем, поём, дышим, живём под самоопределяющие песни с плотным звуком и живой энергией. Это те песни, которые ты возможно слышал(а) в своих наушниках, но которые точно стоит услышать вживую, которые стоит протанцевать, и разделить с окружающими.