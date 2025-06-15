Антон Прокофьев + Бэнд: танцевальный концерт
Петровский бульвар, 14
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Танцуем, поём, дышим, живём под самоопределяющие песни с плотным звуком и живой энергией. Это те песни, которые ты возможно слышал(а) в своих наушниках, но которые точно стоит услышать вживую, которые стоит протанцевать, и разделить с окружающими.
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