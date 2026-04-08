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Собаки в тумане

Москва, Петровский бульвар, 14

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Бар, который открылся вопреки всем сложностям в 2020 году во время ковида, и стал местом притяжения для ценителей паназиатской кухни и фанатов вечеринок. Нестандартные идеи и решения от коктейльной карты до дизайна интерьера, а также живая музыка от кавер-группы «СтереоЛюди» иDJ -сеты до 6-ти утра каждые выходные. Почему «Собаки в тумане»? В честь таверны из фильма «Отверженные» — «Собаки в тумане» (Dogs in the Fog). https://stereopeoplegroup.ru/dogs Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 17:00-02:00 ПТ-СБ: 17:00-06:00
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Комментарии

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Алексей
29 августа 2025, 20:44

Шикарное место

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