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Антон Нелихов. Занимательная демонология

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции ты узнаешь, почему домовые казнили своих сородичей, как из шкуры водяных делали сапоги, в каких бутылочках продавали кикимор и многое другое. Антон Нелихов расскажет, какими на самом деле были фольклорные существа, почему в популярной культуре они стали удивительно плоскими и упрощёнными и какие невероятные истории с ними связаны. Лектор: Антон Нелихов – научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика Газетная пыль и Минутка этнографии. Билеты в день мероприятия будут стоить 1500 рублей.

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