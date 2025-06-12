На лекции ты узнаешь, почему домовые казнили своих сородичей, как из шкуры водяных делали сапоги, в каких бутылочках продавали кикимор и многое другое. Антон Нелихов расскажет, какими на самом деле были фольклорные существа, почему в популярной культуре они стали удивительно плоскими и упрощёнными и какие невероятные истории с ними связаны. Лектор: Антон Нелихов – научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика Газетная пыль и Минутка этнографии. Билеты в день мероприятия будут стоить 1500 рублей.