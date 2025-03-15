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Антон Нелихов: «Определитель мертвецов»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Полный каталог живых русских мертвецов в одной лекции. Мертвецы летающие, мертвецы бегающие, мертвецы водоплавающие. Песенки и звуки покойников. Русская книга мертвых (поваренная). Покойные колдуны и ведьмы. Удавленники, опойцы, утопленники. Русалки, заспанные. Черти, одевающиеся в кожу мертвецов. Как со всем этим боролись, что это такое на самом деле и каких покойников чем кормили. И наконец! Куда забивали пресловутый осиновый кол и сколько именно кольев. Лектор: Антон Евгеньевич Нелихов – научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии». Количество мест ограничено.

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