А ведь он мог бы прилететь на санях, запряжённых говорящим оленем, или вылезти из «тонновского» камина на веранде с мешком подарков — и все бы сказали «ну да, это ж Антоха». Поэтому он просто зайдёт через дверь — вернётся, будто и не было этих шести лет нашей разлуки. А сюрпризы устроит уже на концерте. Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско — с большим предновогодним концертом. Это будет камерная встреча, уютная настолько, что рекомендуется приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Специально для этого вечера Антоха перебрал свои хиты, как ёлочные игрушки, — концерт украсят только лучшие. Все любимые песни прозвучат в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.