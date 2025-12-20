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Антоха МС

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 4500₽ до 15000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

А ведь он мог бы прилететь на санях, запряжённых говорящим оленем, или вылезти из «тонновского» камина на веранде с мешком подарков — и все бы сказали «ну да, это ж Антоха». Поэтому он просто зайдёт через дверь — вернётся, будто и не было этих шести лет нашей разлуки. А сюрпризы устроит уже на концерте. Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско — с большим предновогодним концертом. Это будет камерная встреча, уютная настолько, что рекомендуется приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Специально для этого вечера Антоха перебрал свои хиты, как ёлочные игрушки, — концерт украсят только лучшие. Все любимые песни прозвучат в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.

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