Уже в эту субботу команда HRT захватывает танцпол Happy End модной поп музыкой. Снова здесь, чтобы напомнить: поп никогда не нуждался в твоём оправдании. Никакого гейткипинга. Никакого музыкального снобизма. Только большие поп-хиты, громкие припевы и ночь, в которой каждый может стать главным героем своей любимой песни. Поп-иконы вечера: Notcatart super_obzhorka fight Napitkov B2b Angelnova discopank dj Don’t Judge laladevochka Бронь столов по телефону.