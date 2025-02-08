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Анна Васильева: «Серийные убийцы человечества: болезни сердца и сосудов»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+

Про событие

Инфаркты и инсульты — главная причина смерти в современном мире. Что это вообще такое, почему они возникают и можно ли их отсрочить - если не избежать вовсе? Как работает сердечно-сосудистая система человека? Какие факторы риска наверняка приводят к болезням сосудов и сердца? Какие патологические изменения скрываются за привычными диагнозами «атеросклероз» и «инфаркт миокарда»? Врач-патологоанатом Анна Васильева ответит на эти вопросы, разберёт случаи из личной практики и поделится очевидными (и не очень) способами сберечь здоровье пламенного мотора. Лектор: Анна Васильева, молодой врач-патологоанатом. Руководитель Общества молодых патологов — крупнейшего сообщества молодых патологоанатомов в России и СНГ. Активист, популяризатор науки, член Российского общества онкопатологов. Количество мест ограничено.

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