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Анита Чеча и гонг. Звуковое погружение

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В этот вечер погрузят слушателя в состояние спокойствия, чтобы замедлиться, выйти из гонки жизни хотя бы на пару часов и задуматься о самом главном. Первым действием погружения станет гонг-медитация. На гонге будет играть сама Анита. Его звук поможет гостям расслабиться и ещё глубже погрузиться в песни и смыслы. Вторым действием станет сам акустические концерт. На нём прозвучат авторские песни Аниты, в основе которых лежат размышления о жизни, любви, выборе и вспоминания пути своей души. Это концерт, который берёт за свою основу работу с состоянием. А также объединяет в себе: духовное и материальное, тьму и свет, гонг и голос.

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