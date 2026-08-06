В этот вечер погрузят слушателя в состояние спокойствия, чтобы замедлиться, выйти из гонки жизни хотя бы на пару часов и задуматься о самом главном. Первым действием погружения станет гонг-медитация. На гонге будет играть сама Анита. Его звук поможет гостям расслабиться и ещё глубже погрузиться в песни и смыслы. Вторым действием станет сам акустические концерт. На нём прозвучат авторские песни Аниты, в основе которых лежат размышления о жизни, любви, выборе и вспоминания пути своей души. Это концерт, который берёт за свою основу работу с состоянием. А также объединяет в себе: духовное и материальное, тьму и свет, гонг и голос.